Italiano: “Nico ha voglia ma ha fatto pochi allenamenti in gruppo, complimenti a Bianco”

Alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, il mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rispondendo ad alcune delle domande dei tifosi: “Cercheremo di vincere, come abbiamo provato a fare mercoledì. Parla così mister Italiano rispondendo alle domande di alcuni tifosi sui social viola: “Castrovilli siamo felici di averlo recuperato al 100% dall’infortunio, ora dobbiamo rimetterlo in condizione, alzargli il minutaggio, la tenuta per gli impegni ‘veri’. In questo nuovo assetto può giocare in tre ruoli, ma per caratteristiche, voglia di attaccare gli spazi, conduzione palla al piede, più vicino alla punta e alla zona gol può rendere tanto di più. Bianco fa parte della rosa della Prima Squadra già da inizio stagione, è stato valutato per questo ed è stato bravo in questi mesi a lavorare, crescere, mettersi a disposizione e adattarsi ai ritmi elevati della categoria. Gli faccio i complimenti, non è mai facile l’esordio, in una partita così e di fronte a tanta gente. Mi auguro possa mettermi sempre in difficoltà, siamo contenti per quello che sta facendo. Ci sono altri ragazzi che hanno grande entusiasmo, arrivano al campo sempre con grande voglia, hanno grande intensità durante gli allenamenti. Devono crescere, migliorare. Lavoriamo con loro come con tutti, hanno tanta voglia e tanta fame. Siamo contenti, se loro sono questi oltre a Bianco ce ne sono tanti altri che possono mettermi in difficoltà. Nico Gonzalez lo aspettiamo, a braccia aperte. Ansiosi di riaverlo a pieno regime. Sono pochi gli allenamenti che ha fatto con la squadra, sta bene, piano piano lo stiamo inserendo e lo porteremo in condizione. Lui è carico, ha voglia, sa che si è lasciato dietro tanto tempo e bisogna recuperarlo. Non vediamo l’ora di riaverlo a disposizione. Il Sassuolo è una squadra che mette in difficoltà chiunque, ha giocatori di grande qualità, talento, con un allenatore bravo, difficile da affrontare. L’anno scorso non siamo riusciti a batterli, cerchiamo di fare qualcosa in più per ottenere la vittoria. Consapevoli che avremo di fronte una signora squadra, ma scendiamo sempre in campo per vincere. Poi ci sono gli avversari, c’è la giornata sì o no nostra. Ma ci prepariamo sempre per ottenere la vittoria. È normale che essere trascinati dal tifo ti dà una grande carica, quello stimolo per andare oltre la fatica. Il nostro pubblico può darci questo, lo vogliamo sfruttare, e cercheremo di dare ai tifosi una gioia. Ci abbiamo provato anche mercoledì, non ci siamo riusciti, ma ci proveremo anche domani”.