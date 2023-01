Ferrara duro: “Fiorentina-Monza pari tra squadre da metà classifica. Palladino più bravo di Italiano”

Anche il giornalista Benedetto Ferrara nel suo editoriale su La Nazione ha commentato la prova della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Arturo ci aveva illusi un po’ tutti con quel gol. Ma poi la Fiorentina non ha chiuso ciò che una squadra realmente ambiziosa deve chiudere e alla fine è venuto fuori un pareggio tra due squadre (più o meno) da mezza classifica. D’altra parte servono qualità e senso pratico per prendersi tutto. Ikonè che calcia in curva, un po’ troppo disordine complessivo dopo aver dominato per un tempo. Felici per Bianco e anche per il ritorno di Castrovilli. Ma se la Fiorentina vuole davvero rincorrere l’Europa serve più cattiveria e meno prevedibilità. E più qualità, appunto. Per due tempi, però, non per uno e poi arrivederci e grazie. Ps. Palladino più bravo di Italiano”.

