Ds Catanzaro: “Che ci piaccia Bianco è scontato. Ma non siamo gli unici, ci sono club importanti”

Presente ieri a Rimini all’apertura del calciomercato, il direttore sportivo del Catanzaro, Giuseppe Magalini, ha parlato a Tuttomercatoweb anche di Alessandro Bianco, centrocampista in uscita dalla Fiorentina: “Concorrenza per Bianco? Ecco, il problema è che non siamo gli unici. Che mi piaccia Biancopenso sia una cosa scontata. E’ un giocatore talmente bravo che lo sanno in tanti. La Fiorentina lo dà solo in prestito? Questo non mi spaventa. La situazione che può creare problematiche sono le altre squadre importanti che lo stanno cercando”.

