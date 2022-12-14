Bianco ammette: "Mi trovo meglio a giocare come secondo centrocampista che da regista"

Alessandro Bianco ha parlato appena terminata l'amichevole vinta dalla Fiorentina per 1-2 contro il Bastia

Alessandro Bianco, giocatore della Fiorentina classe 2002, impegnato nel secondo tempo dell'amichevole in Corsica, ha parlato ai microfoni dei social del club appena dopo la gara, queste le sue parole:

Si sta alzando il livello, stiamo rispondendo bene e siamo contenti del risultato che ci fa continuare a lavorare bene. L'abbiamo affrontata come se fosse il campionato, questa è una piazza calda, anche loro hanno fatto la stessa cosa giocando come se fosse gara di campionato. Mi piace di più giocare come secondo centrocampista che regista perchè ho libertà di azione. Non siamo in una forma perfetta ma stiamo lavorando bene, questa amichevoli ci fanno bene

IL RACCONTO DELLA PARTITA

https://www.labaroviola.com/igorbarak-fiorentina-vince-1-2-in-casa-del-bastia-bene-amatucci-in-campo-anche-jovic-e-milenkovic/195814/