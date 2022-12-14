Igor+Barak, Fiorentina vince 1-2 in casa del Bastia. Bene Amatucci, in campo anche Jovic e Milenkovic

Quarto appuntamento con la Fiorentina nella sosta per quanto riguarda le amichevoli, la squadra di Italiano è stata impegnata in Corsica

Una buona sgambata per la Fiorentina in Corsica, la squadra viola è stata impegnata in casa del Bastia alle 17.30 per la quarta amichevole di questa sosta mondiale. Italiano, come ormai di consueto accade, ha schierato una formazione per il primo tempo ed una per il secondo, coinvolgendo diversi giovani. Quello che impressionato maggiormente è stato Lorenzo Amatucci, classe 2004, che in cabina di regia ha fatto vedere una buona tecnica e ottimi tempi di gioco con geometrie di livello. Il primo tempo è finito 0-0, nel secondo invece sono arrivati i gol di Igor e Barak. Nel secondo tempo si sono visti anche i due nazionali serbi Jovic e Milenkovic, che da lunedi si sono aggregati al gruppo dopo aver giocato il mondiale in Qatar. Da segnalare anche l'assenza in porta di Terracciano, nel primo tempo ha giocato Gollini, nel secondo Cerofolini. Al minuto 84 è arrivato il gol del Bastia con l'attaccante che in area di rigore si è girato sorprendendo la marcatura di Igor. Truppa viola che farò ritorno subito a Firenze in serata

LE PAROLE DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/amrabat-un-onore-linteresse-dei-top-club-ma-sono-della-fiorentina-e-rispetto-la-mia-squadra/195796/