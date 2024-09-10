Bove nuovamente titolare con la Nazionale U21, Kayode ancora out. In panchina Bianco

Il neo centrocampista viola titolare contro la Norvegia, dopo l'ottima partita contro San Marino condita da uno splendido gol

L'Italia Under 21 è pronta a scendere nuovamente in campo dopo il comodo successo contro San Marino. E proprio come contro i titani, Edoardo Bove partirà dal primo minuto nell'importantissima sfida contro la Norvegia, che inizierà a breve (ore 18:30 al Viking Stadion di Stravanger). Il nuovo centrocampista della Fiorentina, arrivato dalla Roma sul gong dell'ultimo calciomercato estivo, ha segnato un grandissimo gol contro San Marino, e ha la possibilità di ripetersi quest'oggi contro una ben più attrezzata Norvegia.

Ancora out, invece, Micheal Kayode, che non sarà della partita nemmeno quest'oggi. In panchina il Viola in prestito al Monza Alessandro Bianco. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2.

GOSENS SUL TRASFERIMENTO IN VIOLA

https://www.labaroviola.com/gosens-sul-suo-trasferimento-amavo-lunion-fiorentina-scelta-giusta-per-me-e-la-mia-famiglia/267685/