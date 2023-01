Bianco è il tuo momento: con Mandragora out, ed Amrabat in forse, Italiano punterà sul classe 2002?

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza stampa di Vincenzo Italiano per presentare la partita di domani contro il Monza.

Tanti sono stati gli spunti provenienti dalle parole del mister, tra questi anche alcune notizie su calciatori della Fiorentina non disponibili, o in dubbio, per la sfida di domani: Mandragora non sarà convocato a causa del fastidio rimediato nell’ultima amichevole contro la Primavera ma la notizia è che Amrabat non è la prima scelta dopo i pochi allenamenti a cui ha preso parte il marocchino dopo il suo rientro dal Mondiale in Qatar. A ciò si aggiunge l’assenza di Maleh (appena ufficializzato il suo passaggio al Lecce) e la questione Benassi: tutte le situazioni sopra descritte spingono Alessandro Bianco verso una maglia nel centrocampo della Fiorentina anti-Monza.

Bianco è spesso al centro di dinamiche di mercato che lo porterebbero, in prestito, lontano da Firenze per avere un minutaggio maggiore, ma nella giornata di ieri il suo agente, Giuseppe Galli, ha fatto sapere che il giovane centrocampista rimarrà alla Fiorentina e che la società Viola ha intenzione di puntare forte sul classe 2002: sarà la volta buona per vedere l’esordio in Serie A di Bianco? Italiano gli affiderà le chiavi del centrocampo?

LE PAROLE DI MISTER ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA