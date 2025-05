Bianco saluta il Monza e torna alla Fiorentina: “Le cose non sono andate come avevo immaginato”

Tramite un post sul proprio profilo X il centrocampista di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco ha salutato il Monza, è terminato infatti il suo prestito e adesso tornerà alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Non sempre le cose vanno come vorremmo, ma questa è andata molto diversamente da come l’avevo immaginata. So bene quali sono le mie responsabilità. Mi impongo di affrontarle a testa alta, sapendo che anche dai momenti più complessi si può imparare molto.

Crescere, a volte, passa anche da qui. Voglio dire grazie al Monza, ai miei compagni, allo staff e a tutte le persone che ho conosciuto in questo anno e che sono entrate a far parte della mia vita.

Si volta pagina. Ma la fame di ricominciare e di dimostrare ancora qualcosa è più viva che mai. A presto,

Ale”