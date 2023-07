Il Catanzaro ha fatto l’offerta migliore Bianco, Bari senza sbocchi, Pisa per Aquilani, Nesta l’ha chiesto

Alessandro Bianco ha dimostrato di essere un centrocampista dalle grandi qualità, destinato a una carriera di successo. Per Il classe 2002 ci sono quattro club di Serie B tutti con la speranza di poter chiudere l’operazione in prestito dalla Fiorentina. Il Catanzaro ha forse fatto l’offerta migliore e fino a ieri era in vantaggio, il Bari è in pressing fin qui senza sbocchi, il Pisa si sta giocando la carta Aquilani, la Reggiana ha avuto un’impennata nelle ultime ore, il profilo piace molto a Nesta. Per Bianco ci sarebbe anche un club di Serie A in azione, ma la destinazione più probabile è in B. Quasi sicuramente Bianco farà i primi giorni di ritiro con la Fiorentina e poi prenderà una decisione. Lo scrive Alfredo Pedullà

DALLA GERMANIA PARLANO DELLA FIORENTINA