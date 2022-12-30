Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco
La formazione con cui la Fiorentina ha iniziato la sfida con la Primavera di mister Aquilani:Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Bianco, Mandragora, Barak, Kouamè, Cabral, Saponara.AMICHEVOLE...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2022 12:14
La formazione con cui la Fiorentina ha iniziato la sfida con la Primavera di mister Aquilani:
Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Bianco, Mandragora, Barak, Kouamè, Cabral, Saponara.
AMICHEVOLE A PORTE APERTE PER LA FIORENTINA
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