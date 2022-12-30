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Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco

La formazione con cui la Fiorentina ha iniziato la sfida con la Primavera di mister Aquilani:Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Bianco, Mandragora, Barak, Kouamè, Cabral, Saponara.AMICHEVOLE...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2022 12:14
Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La formazione con cui la Fiorentina ha iniziato la sfida con la Primavera di mister Aquilani:

Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Bianco, Mandragora, Barak, Kouamè, Cabral, Saponara.

AMICHEVOLE A PORTE APERTE PER LA FIORENTINA

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