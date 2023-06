Il Tirreno, Aquilani vuole un suo pupillo al Pisa: occhi su Bianco della Fiorentina

Prime mosse di mercato per il nuovo Pisa targato Alberto Aquilani. Come si legge sull’edizione odierna de Il Tirreno (ed. Pisa), tra gli obiettivi in entrata del club nerazzurro sembrano esserci Tommaso Barbieri e Alessandro Sersanti della Juventus Next Gen, il centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco, e il 25enne attaccante del Palermo Edoardo Soleri.