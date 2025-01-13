Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”

Monza-Fiorentina servirà anche per fare il punto sul mercato

Monza-Fiorentina, non è una novità, sarà anche l'opportunità di fare il punto sulle varie situazioni che accomunano i due club. Una di queste riguarda anche alcuni prestiti già in essere per entrambe: in primis Alessandro Bianco, che in estate si è trasferito in biancorosso e per cui la Fiorentina ha richiesto rassicurazioni sul suo utilizzo. Se non ci saranno le società potrebbero rivedere i termini dell'accordo.

Situazione simile per Colpani, anche se ballano cifre importanti: il centrocampista è approdato in viola per 4 milioni subito e diritto di riscatto fissato a 12. Per ora non ha convinto del tutto, quindi anche la sua posizione resta da monitorare. Lo scrive Tuttosport.

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