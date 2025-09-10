Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"

Il tecnico Paolo Bianco ha parlato del rientrante Colpani dopo la brutta parentesi in maglia gigliata di un anno

In conferenza stampa ha parlato il tecnico del Monza Paolo Bianco in occasione della presentazione del match con l'Avellino ed ha commentato anche la situazione dell'ex viola Andrea Colpani, tornato in Lombardia dopo un prestito poco brillante alla Fiorentina: "Abbiamo riaccolto dei giocatori che erano via anche perché con il cambio societario tanti hanno capito che era meglio restare, sono giocatori di un livello più alto delle squadre che li hanno richiesti. Per esempio, direi Colpani che è uno che ha fatto un anno alla Fiorentina, ma lui a mio avviso è ancora più forte e può ambire a palcoscenici anche migliori."