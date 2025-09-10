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Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"

Il tecnico Paolo Bianco ha parlato del rientrante Colpani dopo la brutta parentesi in maglia gigliata di un anno

A cura di Mirko Carmignani
10 settembre 2025 18:26
Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In conferenza stampa ha parlato il tecnico del Monza Paolo Bianco in occasione della presentazione del match con l'Avellino ed ha commentato anche la situazione dell'ex viola Andrea Colpani, tornato in Lombardia dopo un prestito poco brillante alla Fiorentina: "Abbiamo riaccolto dei giocatori che erano via anche perché con il cambio societario tanti hanno capito che era meglio restare, sono giocatori di un livello più alto delle squadre che li hanno richiesti. Per esempio, direi Colpani che è uno che ha fatto un anno alla Fiorentina, ma lui a mio avviso è ancora più forte e può ambire a palcoscenici anche migliori."

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