Repubblica, il centrocampo della Fiorentina è in emergenza. Probabilissimo esordio per Bianco

La Repubblica Firenze racconta che la prima Fiorentina del 2023 potrebbe presentarsi subito con una grande e piacevole novità, ossia la presenza di Alessandro Bianco nella formazione titolare. Il play maker ha disputato delle ottime amichevoli e si candida a giocare da titolare per la prima volta. Il suo reparto è infatti abbastanza in emergenza, vista l’assenza per infortunio di Mandragora e il rientro tardivo causa mondiale di Amrabat.

BENASSI VICINO ALLA CESSIONE