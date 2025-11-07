Bianco protagonista con il Paok. Dopo il gol in campionato arriva anche quello in Europa League

Alessandro Bianco si sta prendendo la scena in Grecia. Il giovane centrocampista classe 2002 ha trovato spazio e continuità nel PAOK Salonicco, dove nelle ultime uscite è stato tra i protagonisti assoluti.

La sua crescita è esplosa in Europa: schierato titolare da Razvan Lucescu nella sfida di Europa League contro lo Young Boys, Bianco ha aperto le marcature al 54’ su assist di Baba, autore poi del 4-0 che ha chiuso il match. Una prestazione di personalità, che ha confermato le ottime impressioni destate al suo debutto in campionato.

Pochi giorni prima, infatti, era arrivato l’esordio nella Super League ellenica: subentrato al 76’ contro il Panseraikos FC al posto dell’ex Torino Meité, Bianco ha impiegato appena tredici minuti per trovare il suo primo gol con la maglia bianconera, contribuendo alla vittoria del PAOK.

Arrivato a Salonicco lo scorso 1° settembre in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, il centrocampista italiano sembra aver già conquistato tutti. Con il suo ingresso in pianta stabile a centrocampo, il PAOK continua la sua marcia: primo in classifica in patria e tra le prime dieci nel maxi girone di Europa League.