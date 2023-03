Arrestato il 28enne turco che ha rotto il naso a Bianco: il calciatore viola ieri ha sporto denuncia 

È stato arrestato, e interrogato dalle autorità di Sivas, il 28enne turco, Muhammet Enes Ciloglu, che nel finale del ritorno di Conference ha fatto invasione di campo e rotto il naso di Alessandro Bianco con un pugno. Adesso resta da capire che tipo di provvedimento sarà preso nei suoi confronti, e in quelli di un altro invasore che era con lui. Ciloglu, quello che ha colpito il giovane calciatore viola, si è detto frustrato per il pesante svantaggio che era maturato nell’ultima parte della gara, vinta dalla Fiorentina 4-1.

Ieri la squadra viola aveva il giorno libero, ma il giocatore, oltre a ricevere la solidarietà di tutto l’ambiente, è stato raggiunto dal suo procuratore Beppe Galli e ha sporto denuncia. Da quello che è stato scritto sui media turchi l’aggressore è stato ascoltato in tribunale e processato per direttissima.Si è mossa anche la Fiorentina: il d.g. Barone ha chiamato sia il presidente della Uefa Ceferin, per chiedere provvedimenti contro il Sivasspor. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

