Vieri applaude: “Orgoglioso della Fiorentina in Europa, è una squadra che può fare 3 gol a partita”

Christian Vieri nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato della vittoria della Fiorentina in Conference League, queste le sue parole dopo la qualificazione ottenuta:

“La Fiorentina lo abbiamo sempre detto, è una squadra che ha avuto problemi realizzativi, m se ingranano fanno 2/3 gol a partita. Giocare in trasferta e vincere non è facile, noi siamo stati calciatori, sappiamo che non è mai scontato, soprattutto in Europa. La Fiorentina ha passato il turno e io sono orgoglioso di queste squadre italiane che passano il turno”

Cassano risponde: “La Fiorentina fa un calcio europeo, ha vinto contro una squadra modesta ma ha meritato di vincere, giocano un calcio meraviglioso”

PROBLEMA CALENDARIO PER LA FIORENTINA