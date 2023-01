Semplici su Bianco: “Se Italiano lo ritiene all’altezza non avrà problemi a dargli spazio”

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulla situazione della Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Monza. Ecco le sue parole:

“La sosta? Due mesi sono lunghi per tutte le squadre ed è quasi come iniziare un nuovo campionato: non sarà facile e potremmo vedere delle novità rispetto alla prima parte di stagione

Amrabat? Credo che abbia fatto un gran Mondiale e che sia stato entusiasmante e da parte sua ci sia voglia di continuare ciò che ha dimostrato. La Fiorentina può trarne solo benefici: a livello mentale sarà rientrato al 100%, a livello fisico vedremo.

Occasione per Bianco? Se Italiano lo ritiene all’altezza di affrontare una partita di Serie A da titolare non avrà problemi a dargli spazio.

Mercato? La Fiorentina è arrivata a competere per gli obiettivi prefissati: la stagione non è iniziata come ci si aspettava. Il Mondiale potrebbe essere stato un aiuto e adesso la società può operare sul mercato per sistemare la rosa.

Cragno e Gollini? Gollini non ha fatto bene da quando è a Firenze. Cragno con me ha fatto bene, ma ha trovato questa situazione a Monza: è comunque un buon portiere e potrebbe giocare benissimo anche alla Fiorentina.”

I CONVOCATI PER IL MONZA