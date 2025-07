La Nuova Sardegna: “Bianco è il profilo preferito dal Cagliari per rinforzare la mediana di Pisacane”

Il Cagliari è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa del neo allenatore Fabi Pisacane e, secondo quanto riportato da “La Nuova Sardegna”, uno dei nomi sondati sarebbe Alessandro Bianco della Fiorentina. Il giovane centrocampista italiano è reduce da una buona stagiona al Monza, nonostante la retrocessione, e avrebbe attirato diverse squadre su di lui. Bianco sarebbe il prescelto del DS Angelozzi, date le sue caratteristiche da Box to Box capace di essere bravo sia in attacco che in difesa.