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Notizie La Nuova Sardegna Fiorentina
La Nuova Sardegna: "Bianco è il profilo preferito dal Cagliari per rinforzare la mediana di Pisacane"
08 luglio 2025 22:15
Da Cagliari, Fiorentina su Joao Pedro. Il brasiliano chiede un contratto triennale da 1.5 milioni
30 maggio 2022 17:35
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