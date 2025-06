L’Italia U21 pareggia con la Spagna: grande prestazione di Bianco, Ndour resta in panchina

Si è giocata ieri la terza ed ultima partita della fase a gironi dell’europeo U21 che ha visto l’Italia di Carmine Nunziata pareggiare con la più accreditata Spagna. Pareggio che non serve a niente per l’Italia che era già qualificata per i quarti e resterà comunque seconda dietro la Spagna che ha una differenza reti migliore. Ieri ha fatto il suo esordio nell’Europeo Alessandro Bianco che nella partita più difficile contro la Spagna ha fornito una grande prestazione a centrocampo, con 80 palloni toccati ed una precisione dei passaggi al 92%. Al contrario l’altro centrocampista della Fiorentina Ndour è rimasto in panchina tutta la partita dopo aver giocato entrambe le prime due gare, in campo c’era anche Kayode che ha fornito una prestazione sufficiente