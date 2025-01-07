L'agente di Bianco: "Pensiamo di rimanere qui a Gennaio, Bianco è il centrocampista più forte del Monza"

L'agente di Alessandro Bianco ha parlato a Sportal.it del mercato di Gennaio del suo assistito in prestito al Monza dalla Fiorentina, queste le sue parole:“E’ vero che Nesta lo conosceva bene per aver...

L'agente di Alessandro Bianco ha parlato a Sportal.it del mercato di Gennaio del suo assistito in prestito al Monza dalla Fiorentina, queste le sue parole:

“E’ vero che Nesta lo conosceva bene per averlo avuto alla Reggiana ed è anche vero che fra i due c’è un rapporto di stima reciproca importante, ma Bianco si sta dimostrando, a mio parere, il centrocampista più forte del Monza in questa stagione a prescindere dall’allenatore – ha spiegato l’agente del calciatore nato a Torino -. Con l’arrivo di Bocchetti ha giocato titolare a Parma ed è stato uno dei migliori in campo, contro il Cagliari è partito dalla panchina ma ha accettato serenamente la decisione, non è cambiato nulla”. “Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto Galli – che il ragazzo era stato voluto anche da Modesto, che aveva convinto Galliani a prenderlo in prestito dalla Fiorentina alla fine del mercato estivo.

Certo, quello di gennaio è un mese particolare e si valuterà se la società e la Fiorentina avranno intenzione di cambiare qualcosa, ma noi non abbiamo mai chiesto di andare via, anzi”. “Il ragazzo – ha poi ribadito – sta benissimo a Monza e lo ha dimostrato, al di là del fatto che sia in prestito. In questo momento non ci sono novità e mi sento di dire che siamo tranquilli e pensiamo di rimanere. E’ un momento difficile per la classifica, le cose non stanno andando come si sperava, anche per una serie di errori arbitrali che hanno penalizzato il Monza, ma il ragazzo è attaccato a questa società e vuole finire bene col Monza”.

BORGHI SULLA FIORENTINA

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