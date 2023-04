La Fiorentina Primavera vince grazie ad un grande gol di Lucchesi. Viola di Aquilani prima in classifica

Tante le emozioni durante il la gara. Al 34′ Distefano sale in cattedra e, dopo uno scatto sul primo controllo, viene atterrato in area da Franzini. Il Direttore di gara decreta il rigore e dal dischetto Toci sigla l’1-0 per la Fiorentina. Al 90′ Lucchesi chiude la partita, conquistando un pallone a centrocampo e saltando poi mezza squadra del Bologna, prima di insaccare il pallone in rete con una splendida azione personale. Viola secondi il classifica, con 48 punti insieme al Torino.

IL PUNTO DI VISTA DI MATTEINI