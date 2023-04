Commisso: “Complimenti ai ragazzi, anche in 10 hanno giocato bene senza paura. Grazie Aquilani”

Dichiarazioni del Presidente Rocco Commisso al termine della finale Primavera della Fiorentina contro la Roma, persa per 2-1 ai tempi supplementari:

“Complimenti ai ragazzi, si sono battuti fino alla fine. Nonostante la sconfitta, hanno dimostrato, ancora una volta, il loro valore. Seppure in inferiorità numerica hanno sempre giocato un buon calcio senza paura. Sono comunque orgoglioso di questi ragazzi e grazie a tutti loro ed a Mister Aquilani e il suo staff per le emozioni che ci hanno saputo regalare anche stasera e per un Campionato che vede la Primavera viola ancora in corsa“.

