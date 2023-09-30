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Entusiasmo per la prima al Viola Park. Commisso dà il calcio di inizio. 1500 tifosi viola. C'è Italiano

Giornata storica al Viola Park dove la Fiorentina Primavera ha giocato la prima partita a porte aperte nel nuovo centro sportivo della società viola. Presenti quasi 1500 tifosi viola, una cornice bell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2023 13:46
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Entusiasmo per la prima al Viola Park. Commisso dà il calcio di inizio. 1500 tifosi viola. C'è Italiano

Giornata storica al Viola Park dove la Fiorentina Primavera ha giocato la prima partita a porte aperte nel nuovo centro sportivo della società viola. Presenti quasi 1500 tifosi viola, una cornice bellissima considerato si trattasse di una semplice partita della primavera. Contro la squadra allenata da Galloppa c'erano i pari età del Milan. Sugli spalti dello stadio Curva Fiesole presenti Commisso, Barone, Pradè, Italiano, lo staff tecnico della prima squadra e anche De La Fuente, allenatore della Fiorentina femminile. Il patron viola Commisso ha dato il simbolico calcio di inizio alla partita tra gli applausi generali. Tra i calciatori, presenti Nico Gonzalez, Beltran, Sottil e Infantino.

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