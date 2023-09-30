Il Napoli si dice moderno perché usa TikTok, poi settore ospiti a 41 euro e niente vendita online. Una vergogna

Napoli-Fiorentina si gioca domenica 8 ottobre alle 20.45. Una gara che si preannuncia bellissima. Meno bello il trattamento riservato ai tifosi viola

Ben 41 euro è il prezzo per il settore ospiti di Napoli per la gara di campionato contro la Fiorentina in programma l'8 ottobre. Un costo molto alto quello che dovranno affrontare i tifosi viola che vorranno andare allo stadio Maradona. Se consideriamo il resto degli stadi d'Italia, il prezzo è indubbiamente sopra la media e, al contrario di altri stadi, la visibilità ed i servizi che offre lo stadio sono davvero scadenti.

Dunque, non vale nemmeno il detto: "Quanto spendi, tanto mangi". Insomma, una vergogna. Altro che video TikTok. La ciliegina sulla torta poi è l'impossibilità di comprare il biglietto online, per comprare un tagliando bisogna recarsi presso i punti vendita abilitati TicketOne in Toscana. Una seconda vergogna. Considerando che ci troviamo nel 2023. Non basta mettere i video su TikTok per dirsi moderni.

DODÒ RISPONDE A LA GAZZETTA

https://www.labaroviola.com/dodo-risponde-e-smentisce-la-gazzetta-sotto-il-loro-post-scrive-io-torno-tra-4-5-mesi/224968/