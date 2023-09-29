Dodò risponde e smentisce la Gazzetta, sotto il loro post scrive: "Io torno tra 4/5 mesi"

Dodò fuori per 8 mesi? È lo stesso brasiliano che non ci sta e risponde alla Gazzetta: "Io torno tra 4/5 mesi

Dodò è carico dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Il terzino brasiliano mercoledì si è sottoposto all'operazione chirurgica di ricostruzione del legamento alla clinica privata Villa Stuart a Roma, operato dal professor Mariani. Nella giornata di ieri, la squadra viola, prima di scendere in campo a Frosinone, ha esposto la maglia con il suo nome in segno di vicinanza e sostegno. Foto subita postata dal profilo Instagram de la Gazzetta con la scritta:

Tutti per Dodô: la Fiorentina omaggia il terzino brasiliano che resterà fuori 6/8 mesi per l'infortunio al ginocchio destro

Non si è fatta attendere la risposta di Dodò che ha risposto scrivendo: "Io torno tra 4/5 mesi". Dimostrando grande voglia e decisione nel recuperare presto dal grave infortunio.

IL RIVER PLATE HA PAURA DI NON PRENDERE I SOLDI DI BELTRAN

https://www.labaroviola.com/il-river-plate-ha-paura-se-beltran-non-segna-la-fiorentina-non-paga-i-12-milioni-di-bonus-accordati/224930/?fbclid=IwAR1fvTlM88dfU85JmxLZZsJZdD-zQG1yivkgPmYEMiVp8Mhv2PwM5Es7Row