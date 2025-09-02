Sorteggiato l'avversario della Fiorentina primavera in Youth League, affronterà il Legia Varsavia

Nelle scorse ore è stato sorteggiato anche il Percorso Campioni Nazionali di Youth League, tabellone che vede protagonista la Fiorentina Primavera di mister Galloppa che ha chiuso al secondo posto lo...

Nelle scorse ore è stato sorteggiato anche il Percorso Campioni Nazionali di Youth League, tabellone che vede protagonista la Fiorentina Primavera di mister Galloppa che ha chiuso al secondo posto lo scorso campionato. I viola entrano nel tabellone direttamente nel secondo turno e affronteranno il Legia Varsavia; in caso di successo affronteranno una tra S Jelgava (LVA) / KA Akureyri (ISL) / PAOK FC (GRE). Lo scrive Mondoprimavera