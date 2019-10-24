Commisso in arrivo a Firenze: tra domenica e lunedì vedrà 3 partite della Fiorentina a distanza di 30 ore

Commisso: 3 partite della Fiorentina in poco più di 30 ore.

Tuttosport oggi in edicola scrive che domani arriverà il patron Commisso, la cui agenda è fitta di impegni, anche istituzionali col sindaco Nardella. Ma nonostante ciò farà di tutto per non perdersi in poco più di 30 ore 3 partite della Fiorentina. Domenica alle 12.30 sarà a Cesena per la Supercoppa femminile tra Juve e Viola, la sera invece al Franchi per Fiorentina-Lazio, lunedì sera appuntamento a Bergamo per la Supercoppa Primavera tra Atalanta e Fiorentina. Il tutto con la possibilità di mettere i primi due trofei in bacheca della sua gestione.

Inoltre, assisterà in seguito anche alle gare con Parma e Sassuolo della Prima Squadra.