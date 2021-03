La Fiorentina Primavera vince contro la Juventus in Coppa Italia e vola in semifinale. Il racconto della vittoria in rimonta

Allo stadio “Gino Bozzi” vanno in scena i quarti di finale della Primavera Tim Cup. Di fronte ci sono i padroni di casa della Fiorentina e la Juventus, storica rivale della compagine viola. Le due squadre si affrontano oggi per la seconda volta in questa stagione, a venti giorni di distanza dal primo incrocio, valido per la 12^ giornata del campionato Primavera 1. Nell’occasione è stata la Juventus a prevalere, con un netto 3-0 rifilato ai toscani in quel di Vinovo. La Fiorentina, detentrice della Coppa Italia, proverà a riscattarsi, mentre i bianconeri sono altrettanto determinati a staccare il pass per le semifinali. Questo il live della partita di Mondo Primavera

LA CRONACA

1′ – FISCHIO D’INIZIO! E’ cominciata la partita tra Fiorentina e Juventus!

2′ – Primo tentativo della Fiorentina: Bianco allarga per Toci che cerca un cross basso: la difesa della Juventus chiude in angolo.

4′ – Si affaccia in avanti anche la Juventus: il cross di Ntenda è però troppo lungo per tutti.

6′ – Primo affondo di Sekulov che viene steso sulla trequarti da Chiti: giallo per il difensore viola.

7′- Omic cerca direttamente la porta: tiro impreciso, palla alta sopra la traversa.

9′ – OCCASIONE PER I VIOLA! Milani scambia con Toci al limite dell’area, si accentra e calcia con il destro: tiro a lato, ma non di molto.

11′ – Pasticcio della difesa viola in fase di costruzione, Bonetti segna ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per un fallo commesso in precedenza.

14′ – Proteste della Fiorentina per un tocco di mano in area bianconera da parte di Omic che, però, aveva toccato prima con la gamba in scivolata. L’arbitro lascia correre.

16′ – Ntenda soccorso a bordo campo dai sanitari: Juventus momentaneamente in dieci.

17′ – Nulla di grave per il terzino bianconero, che rientra sul terreno di gioco.

19′ – Azione insistita della Juventus che attacca con molti uomini: la conclude Sekulov, che calcia con il sinistro ma strozza il tiro. Palla a lato.

20′ – OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Sekulov si invola sulla sinistra contrastato da Giordani, che lo disturba durante il tiro. Para Brancolini.

22′ – La partita è godibile al “Bozzi”: le due squadre si stanno affrontando a viso aperto tenendo i ritmi alti.

24′ – ANCORA SEKULOV! Destro potente del numero 7 bianconero: palla alta di pochi centimetri sopra la traversa.

25′ – Adesso i bianconeri stanno spingendo con grande insistenza: la Fiorentina sembra in difficoltà.

28′ – La Fiorentina sembra aver superato lo spavento: i viola provano a riorganizzarsi per creare qualche grattacapo alla difesa bianconera.

32′ – Giordani commette fallo su Sekulov: calcio di punizione da posizione interessante in favore della Juventus.

33′ – Soule cerca Leo in area di rigore, ma il suo cross è irraggiungibile per il difensore bianconero.

34′ – Fiorini calcia da fuori di prima intenzione: tiro impreciso, palla a lato.

36′ – Bello scambio tra Sekulov e Miretti sulla trequarti, quest’ultimo verticalizza per Bonetti che è però in offside.

40′ – Fase confusionaria in mezzo al campo: c’è grande lotta su ogni pallone, con molti errori tecnici da entrambe le parti.

41′ – PALO COLPITO DALLA JUVENTUS! Ci prova ancora Sekulov da fuori: destro potente che si stampa sul palo, con Brancolini immobile a “soffiare” via il pallone.

45′ – FINE PRIMO TEMPO! Su una conclusione a lato di Milani, finisce la prima frazione di gioco: 0-0 al “Bozzi” tra Fiorentina e Juventus.

INTERVALLO

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio nelle due squadre.

48′ – Partenza forte da parte della Juventus che crea subito i presupposti per mettere in difficoltà la difesa viola.

49′ – Buona chance sprecata dalla Fiorentina, con Spalluto che guida una rapida ripartenza ma sbaglia il passaggio per Toci.

51′ – OCCASIONE VIOLA! Bianco arma il destro e cerca il secondo palo, Garofani si tuffa e si rifugia in calcio d’angolo.

52′ – Sul ribaltamento di fronte, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, è Omic a staccare di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

53′ – ⚽ GOL DELLA JUVENTUS! Errore di impostazione della Fiorentina, la Juve riconquista palla e colpisce con un mancino potente di Sekulov!

54′ – Esultanza “alla CR7” per Sekulov, che dopo vari tentativi sblocca la partita mettendola sui binari bianconeri.

57′ – La Fiorentina sembra aver accusato il colpo: è sempre la Juventus a gestire il possesso del pallone.

59′ – ⚽ PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Improvviso lampo dei viola che sfondano sulla destra con Gentile, che serve un pallone d’oro a Spalluto che pareggia di testa.

61′ – 🔁 Un cambio per parte. La Fiorentina sostituisce Amatucci con Neri, nella Juventus fuori Miretti e dentro Hasa.

64′ – Resta a terra Toci, soccorso dai sanitari della panchina. L’attaccante viola sembra molto dolorante.

66′ – 🔁 Non ce la fa Toci, che lascia il campo zoppicando vistosamente. Dentro al suo posto Munteanu.

69′ – MUNTEANU! Primo squillo del neo-entrato, che riceve palla sulla trequarti, si gira e calcia di potenza: attento Garofani che alza sopra la traversa.

70′- ⚽ GOL DELLA FIORENTINA! Imbucata in profondità a premiare il taglio di Munteanu, che appoggia al centro dove Spalluto può depositare nella porta semi-vuota.

72′- 🔁 Doppio cambio per la Juventus: fuori Bonetti e Ntenda, dentro Cerri e Turco.

75′ – Ultimo quarto d’ora di gara: Juventus adesso a trazione anteriore a caccia del pareggio.

77′ – Giordani anticipa Hasa e si lancia in un’azione personale: chiude tutto Riccio, che poi subisce fallo dallo stesso Giordani.

78′ – Soule ci prova dalla distanza: tiro velleitario che esce di molto a lato.

80′ – 🟨 Turicchia ferma con un fallo una ripartenza viola: cartellino giallo per il numero 11 bianconero.

82′ – La Juventus conquista un calcio di punizione dalla trequarti.

83′ – Hasa cerca direttamente la porta: conclusione troppo alta.

84′ – PALO COLPITO DALLA JUVENTUS! Omic prende in controtempo la difesa viola e crossa dalla sinistra, Turicchia colpisce all’altezza del secondo palo ma stampa il pallone sul legno.

85′ – La Fiorentina ormai difende a ridosso della propria area di rigore. La Juventus è tutta protesa in zona offensiva.

86′ – 🔁 Altro cambio nella Juventus: fuori Sekulov, dentro Fiumanò.

87′ – 🟨 Fallo di Omic su Neri: giallo per il centrocampista della Juventus.

89′ – 🔁 Doppia sostituzione per la Fiorentina: fuori Gentile e Fiorini, dentro Gabrieli e Corradini.

90′ – Cinque minuti di recupero.

92′ – CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA!

93′ – ⚽ GOL DELLA FIORENTINA! Bianco spiazza Garofani e realizza il 3-1 che spedisce la Fiorentina in semifinale.

95′ – Ci prova Soule dalla distanza: palla che esce di poco.

96′ – TRIPLICE FISCHIO! La Fiorentina batte la Juventus per 3-1 e stacca il pass per le semifinali della Primavera Tim Cup.

IL TABELLINO DI FIORENTINA-JUVENTUS

Marcatori: 53′ Sekulov (J), 59′ Spalluto (F), 70′ Spalluto (F), 93′ rig. Bianco (F)

Fiorentina: Brancolini, Giordani (89′ Gabrieli), Frison, Chiti, Fiorini (89′ Corradini), Gentile, Milani, Bianco, Spalluto, Amatucci (61′ Neri), Toci (66′ Munteanu).

A disp.: Luci, Ghilardi, Saggioro, Tirelli, Sene, Falconi, Favasuli, Biagetti. All.: Quinto

Juventus: Garofani, Leo, Ntenda (72′ Cerri), Omic, Nzouango, Riccio, Sekulov (86′ Fiumanò), Miretti (61′ Hasa), Bonetti (72′ Turco), Soule, Turicchia.

A disp.: Senko, Barrenechea, Verduci, Mulazzi, Maressa, Iling-Junior, Cotter, Sekularac. All.: Bonatti

