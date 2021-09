Italiano istruisce Torreira, Aquilani sorride con il tecnico viola. I migliori scatti dell’amichevole

Questa mattina Fiorentina e Fiorentina Primavera si sono sfidati in una partita amichevole al centro sportivo viola ad una settimana dalla sfida tra i viola e l’Atalanta in programma per sabato prossimo alle ore 20.45 in casa dei ragazzi di Gasperini. Questi i migliori scatti dell’amichevole di oggi pubblicati dai profili social della Fiorentina nel quale si vede anche Italiano che istruisce il nuovo acquisto viola Lucas Torreira

