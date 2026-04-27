Trionfo Fiorentina Primavera: vittoria contro il Monza per 3-1. Riconquistato il primato in classifica

Il Monza esce sconfitto dal Rocco B.Commisso Viola Park per 3-1 e la Fiorentina va a +1 da Cesena e Parma.

La Fiorentina Primavera supera 3-1 il Monza e si riprende la vetta del campionato. Al Viola Park, la formazione guidata da Galloppa conquista tre punti importanti nella 35ª giornata contro una squadra brianzola ormai senza obiettivi. Il successo permette ai viola di rispondere alle vittorie di Cesena e Parma, tornando a +1 su entrambe. A decidere l’incontro sono le reti di Puzzoli su calcio di rigore, Trapani e Kone, protagonisti di un’altra prova convincente.