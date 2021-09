Vince la Fiorentina Primavera, Aquilani: “Grande vittoria, siamo famiglia, Commisso orgoglioso”

Una bella Fiorentina conquista la prima vittoria in campionato al Franchi battendo per 1-0 il Sassuolo dell’ex Bigica sotto gli occhi del Presidente Commisso e dalla dirigenza viola al completo. Decisiva la rete di Lucchesi di testa arrivata al 63′ del secondo tempo. I viola, ora a 4 punti in classifica, dopo la sosta affronteranno il Verona in trasferta.

Marcatori: 63′ Lucchesi (F).

Fiorentina: Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi (76′ Ghilardi), Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Egharevba (87′ Falconi), Gori (87′ Koffi), Distefano (66′ Munteanu). A disp.: Andonov, Larsen, Capasso, Petronelli, Andrei, Neri, Toci, Barducci. All.: Aquilani.

Queste le parole di Aquilani a fine partita ai microfoni dei media ufficiali ACF: “Vincere è sempre bello, farlo al Franchi ancora più bello. I ragazzi hanno fatto una grande partita, come quelle fatte nelle prime giornate, dove non abbiamo fatto risultato ma avevamo giocato bene. Ci era mancata attenzione e incisività in fase offensiva. Contento per il gol di Lucchesi, non sta passando un bel momento fuori dal campo, magari non si aspettava di giocare tre partite in una settimana come ha fatto. Bravo lui e brava tutta la squadra. Parliamo di ragazzi che possono migliorare e che possono crescere, hanno potenzialità. La Fiorentina è una famiglia, la società è presente, ci vengono a parlare, organizzano le cene per noi tengono alla prima squadra come tengono alla primavera. Vedere il presidente contento e la società contenta ci riempie di orgoglio” conclude Aquilani.

