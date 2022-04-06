Commisso alla Fiorentina Primavera: "Bravi ragazzi, quarta finale consecutiva, l'abbiamo meritata"

Mi è piaciuto anche sentire dalla viva voce dei ragazzi i cori per quest'ennesimo grande traguardo conquistato

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è congratulato con la Fiorentina Primavera, che ha raggiunto la finale di Coppa Italia: "Sono davvero felice per i ragazzi e per la loro bellissima prestazione contro un grande avversario come la Roma. Abbiamo meritato questa finale, la quarta consecutiva, un vero record. Ho voluto fare personalmente i complimenti a Mister Aquilani, a Bianco ed a Toci, autori di reti meravigliose. Mi è piaciuto anche sentire dalla viva voce dei ragazzi i cori per quest'ennesimo grande traguardo conquistato".

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