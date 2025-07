La Fiorentina scenderà in campo tra poco nella prima amichevole stagionale contro la Fiorentina Primavera. Mister Stefano Pioli sceglie subito il 3-4-1-2 puntando sui titolarissimi con l’attacco formato da Gudmundsson a supporto di Kean e Dzeko. In difesa spazio a anche Comuzzo, in mezzo Fagioli e Mandragora. Questa la formazione:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean.