La Juventus batte il Torino e fa un favore alla Fiorentina Primavera, salvezza matematica

Adesso la distanza in classifica tra il Torino e la Fiorentina primavera è di 5 punti e manca alla fine del campionato solo una partita, quindi, essendo la squadra granata terz’ultima, la Fiorentina è salva. Una bella notizia per i ragazzi di Aquilani che nella giornata di ieri hanno pareggiato con la capolista Sampdoria, una gara che ha lasciato qualche rammarico dopo essere stati in vantaggio per buona parte della gara. Adesso può essere tirato un bel sospiro di sollievo, la Fiorentina è salva.

DI MARZIO RIVELA: “OFFERTA FIORENTINA PER GONZALEZ, MA OCCHIO AGLI SPURS”