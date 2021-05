Fiorentina Primavera, sconfitta 2-0 in casa col Genoa, i playout sono sempre piu’ vicini

Quarta sconfitta di fila per la Fiorentina Primavera, che purtroppo continua nel suo periodo decisamente difficile. Sono ben 16 le reti subite dai giovani viola negli ultimi 4 incontri. La squadra di Aquilani resta inchiodata a 24 punti, ed oggi se il Bologna batterà la Lazio potrà scavalcare i viola, che a quel punto si troverebbero negli spareggi per restare in Primavera 1. Nelle prossime gare sarà necessaria una reazione veemente della compagine dei giovani gigliati, per provare ad evitare l’incubo retrocessione, un fatto paradossale per una squadra che ha appena vinto la Coppa Italia

