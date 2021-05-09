Moglie Ribery: "Chi non vorrebbe Franck in squadra? Meriti di giocare ancora per qualche anno"
La moglie di Ribery ha esalto il marito per la partita con la Lazio
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2021 12:21
Dopo la vittoria con la Lazio, la moglie di Franck Ribery, ha pubblicato una Stories celebrando il marito: "Ma mio Dio, chi non vorrebbe nella sua squadra un Ribery di 38 anni che ha però le gambe di un guerriero di 30? Sono ancora ammirata dalla tua professionalità e la tua determinazione, meriti di essere visto ancora in campo per qualche anno".
Questa l'immagine nel dettaglio:
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