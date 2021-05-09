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Moglie Ribery: "Chi non vorrebbe Franck in squadra? Meriti di giocare ancora per qualche anno"

La moglie di Ribery ha esalto il marito per la partita con la Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2021 12:21
Moglie Ribery: "Chi non vorrebbe Franck in squadra? Meriti di giocare ancora per qualche anno" -
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Dopo la vittoria con la Lazio, la moglie di Franck Ribery, ha pubblicato una Stories celebrando il marito: "Ma mio Dio, chi non vorrebbe nella sua squadra un Ribery di 38 anni che ha però le gambe di un guerriero di 30? Sono ancora ammirata dalla tua professionalità e la tua determinazione, meriti di essere visto ancora in campo per qualche anno".

Questa l'immagine nel dettaglio:

Moglie Ribery: "Chi non vorrebbe Franck in squadra? Meriti di giocare ancora per qualche anno"

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