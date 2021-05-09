Moglie Ribery: "Chi non vorrebbe Franck in squadra? Meriti di giocare ancora per qualche anno"

La moglie di Ribery ha esalto il marito per la partita con la Lazio

Dopo la vittoria con la Lazio, la moglie di Franck Ribery, ha pubblicato una Stories celebrando il marito: "Ma mio Dio, chi non vorrebbe nella sua squadra un Ribery di 38 anni che ha però le gambe di un guerriero di 30? Sono ancora ammirata dalla tua professionalità e la tua determinazione, meriti di essere visto ancora in campo per qualche anno".

Questa l'immagine nel dettaglio:

VLAHOVIC, 17 GOL FATTI NEL 2021, PRIMA DI LUI CI SONO LEWANDOWSKI E MESSI

https://www.labaroviola.com/vlahovic-prima-lewandowski-messi/139469/