Vlahovic, 17 gol fatti nel 2021, prima di lui ci sono solo Lewandowski e Messi

Il nuovo signore di Firenze è Dusan Vlahovic. Nella notte del Franchi porta in vantaggio la sua squadra cancellando i 29 punti di differenza in classifica poi sigilla l’ennesima marcatura multipla stagionale con la terza doppietta, seconda consecutiva: 21 gol in A. Da inizio 2021 il gigante serbo è dietro solo a due “mostri” sacri, Lewandowski 22 gol in questo nuovo anno e Leo Messi a 21. Dusan è a 17 ma non vuole fermarsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

