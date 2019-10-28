La Fiorentina cade al Gewiss Stadium. L'Atalanta fa 2-1 e si aggiudica la Supercoppa Primavera
Al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Fiorentina Primavera valida per la Supercoppa termina 2-1. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 nella ripresa il goal di Piccoli porta in vantaggio i bergam...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 00:05
Al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Fiorentina Primavera valida per la Supercoppa termina 2-1. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 nella ripresa il goal di Piccoli porta in vantaggio i bergamaschi ma la Fiorentina nemmeno un minuto dopo grazie a Lovisa conquista un rigore che viene realizzato da Bobby Duncan. Il 2-1 ha la firma di Gyabuaa. Nel finale la Fiorentina preme sull'acceleratore ma spreca 2/3 nitide occasioni per pareggiare i conti.