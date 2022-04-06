La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia, battuta 5-2 la Roma. Affronterà l'Atalanta

La Fiorentina Primavera, squadra guidata da Aquilani, ha schiantato la Roma. In finale affronterà l'Atalanta il 27 aprile

La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia. La squadra guidata da Alberto Italiano si è imposta per 5-2 sulla Roma, doppietta di Bianco e tripletta di Toci per la squadra gigliata. Per i giallorossi invece in rete Voerkling e Tahirovic. Ora il club viola affronterà il 27 aprile, in finale, l'Atalanta.

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