La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia, battuta 5-2 la Roma. Affronterà l'Atalanta
La Fiorentina Primavera, squadra guidata da Aquilani, ha schiantato la Roma. In finale affronterà l'Atalanta il 27 aprile
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 18:40
La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia. La squadra guidata da Alberto Italiano si è imposta per 5-2 sulla Roma, doppietta di Bianco e tripletta di Toci per la squadra gigliata. Per i giallorossi invece in rete Voerkling e Tahirovic. Ora il club viola affronterà il 27 aprile, in finale, l'Atalanta.
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