Mandragora, 45 minuti confortanti con la Primavera. Può rientrare in gruppo, Palladino sorride

Il centrocampista viola brucia le tappe del recupero e sembra già pronto a rimettersi a disposizione di Raffaele Palladino

Rolando Mandragora prosegue il suo recupero dopo l'infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Il centrocampista della Fiorentina è out dal 3 ottobre, quando nel match inaugurale di Conference League si è fatto male ed è stato costretto a una meniscectomia mediale selettiva. Oggi ha giocato il suo primo spezzone di partita al Viola Park con la Primavera di Galloppa, che lo ha impiegato da titolare come mezzala destra nel 3-5-2.

L'ex Torino ha giocato i primi 45 minuti per riprendere confidenza con la partita: prova discreta la sua, ha anche colpito un palo alla mezz'ora su calcio di punizione, mostrando una buona condizione fisica.

Terza sconfitta stagionale però per la Primavera viola. La formazione di Galloppa perde 3-1 contro il Milan.

Balotelli in campo contro la Fiorentina? Il suo preparatore: “Gila lo lancerà una mezz’ora o 45 minuti”

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