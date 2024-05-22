TMW: "La Fiorentina sta pensando di proporre il rinnovo a Castrovilli. Roma interessata"

Secondo TMW, le recenti prestazioni di Gaetano Castrovilli hanno indotto delle riflessioni alla dirigenza, che ora sta pensando di proporgli un prolungamento. L'accordo dell'ex Bari con i viola scadrà...

Secondo TMW, le recenti prestazioni di Gaetano Castrovilli hanno indotto delle riflessioni alla dirigenza, che ora sta pensando di proporgli un prolungamento. L'accordo dell'ex Bari con i viola scadrà il prossimo 30 giugno e su di lui c'è anche l'interesse da parte della Roma, che ne apprezza le qualità tecniche e potrebbe affondare qualora dovesse liberarsi a zero in estate.