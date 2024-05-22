Labaro Viola

TMW: "La Fiorentina sta pensando di proporre il rinnovo a Castrovilli. Roma interessata"

Secondo TMW, le recenti prestazioni di Gaetano Castrovilli hanno indotto delle riflessioni alla dirigenza, che ora sta pensando di proporgli un prolungamento. L'accordo dell'ex Bari con i viola scadrà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2024 09:58
TMW: "La Fiorentina sta pensando di proporre il rinnovo a Castrovilli. Roma interessata" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Castrovilli
Condividi

Secondo TMW, le recenti prestazioni di Gaetano Castrovilli hanno indotto delle riflessioni alla dirigenza, che ora sta pensando di proporgli un prolungamento. L'accordo dell'ex Bari con i viola scadrà il prossimo 30 giugno e su di lui c'è anche l'interesse da parte della Roma, che ne apprezza le qualità tecniche e potrebbe affondare qualora dovesse liberarsi a zero in estate.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok