Castrovilli ancora senza squadra, l'ex giocatore della Fiorentina costretto ad allenarsi da solo

Dopo la fine del contratto con la Fiorentina Gaetano Castrovilli non ha ancora una nuova squadra. Si allena da solo

A metà luglio Gaetano Castrovilli non ha ancora trovato la sua prossima squadra. L'ex calciatore della Fiorentina è costretto ad allenarsi da solo in attesa di una nuova destinazione e un nuovo contratto. La società viola, di comune accordo con Castrovilli, ha scelto la strada della separazione dopo la fine naturale del contratto. Sul suo profilo Instagram il calciatore ha mostrato i suoi allenamenti sotto la guida di un preparatore atletico: corse, scatti, accelerazioni, cambi di direzioni. Sperando che una squadra lo ingaggi al più presto possibile.

LE PAROLE DI MARTINELLI

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