Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore della Lazio: arriva il comunicato del club biancoceleste

Castrovilli riparte dalla Serie A ed ora è un nuovo giocatore della Lazio. Arriva il comunicato del club biancoceleste

Gaetano Castrovilli ha salutato i tifosi della Fiorentina ed ora è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L'ex numero 10 viola non ha rinnovato il contratto ed è andato in scadenza lo scorso 30 giugno. "La S.S. Lazio rende noto che Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore biancoceleste" ha comunicato il club biancoceleste. Castrovilli è pronto per la sua nuova avventura in Serie A.

LA GAZZETTA SCRIVE: “IL COMO CERCA IL COLPO A PARAMETRO ZERO ED È IN POLE PER JACK BONAVENTURA”

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