Radio Radio: “La Roma prende Castrovilli, presto visite mediche per capire le condizioni fisiche”

La prestazione di Gaetano Castrovilli è stata una delle poche note positive della gara del Bentegodi, avendo realizzato il primo gol stagionale dopo il suo ritorno dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Tuttavia, il centrocampista viola sembrerebbe destinato a lasciare Firenze a fine stagione e non manca di certo l’interesse delle altre squadre, nonostante le sue fragilità fisiche. Su di lui ci sarebbe la Roma e potrebbero essere fatte a breve delle visite mediche per valutare le condizioni del ginocchio che gli ha causato un lunghissimo stop. Ad aprile 2022, l’ex numero 10 è stato sottoposto al trattamento chirurgico per ristabilizzare le criticità del legamento crociato anteriore, legamento collaterale mediale, menisco esterno e capsula mediale con lussazione del ginocchio. Il club capitolino vorrà accertarsi che le problematiche di Castrovilli siano superate. A riportarlo è Radio Radio.

