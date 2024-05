Il Club Brugge perde Jackers in vista della Fiorentina: stiramento per il portiere del match di andata

Il Club Brugge si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di ritorno valido per la semifinale di Conference League, che si giocherà domani al Jan Breydel Stadium alle 18:45. Dal Belgio comunicano che Nordin Jackers, il portiere che ha difeso la porta dei fiamminghi nella gara di andata, non ha preso parte alla rifinitura. Il belga non ci sarà contro i viola a causa di uno stiramento.

HAYEN (ALL. BRUGGE): “SONO FIDUCIOSO PER DOMANI. DOVREMO FARE ALMENO DUE GOL”