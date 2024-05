Squadra al completo per la semifinale di ritorno contro il Brugge: Bonaventura presente anche se non al meglio

Sono stati diramati i convocati della Fiorentina per la trasferta di ritorno a Brugge per la semifinale di Conference League che può valere una stagione: tutti presenti, ci sono anche Bonaventura e Nzola che avevano svolto anche stamattina lavoro personalizzato, assenti solo Sottil a causa dell’infortunio e Castrovilli che non fa parte della lista europea.