Altro incidente stradale per Niang: la vettura dell’attaccante dell’Empoli si è schiantata contro due auto

M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli, è stato coinvolto in un altro incidente stradale a distanza di pochi mesi. Ieri sera, poco dopo le 21:00, la Mercedes sulla quale si trovava insieme ad un’altra persona è andata a schiantarsi contro due auto in sosta, dove su una delle quali vi era una persona a bordo, per poi andare a finire contro un muro. Il francese ne è uscito fortunatamente illeso e non ci sono stati feriti. È ancora da chiarire se fosse lui alla guida o la seconda persona che si trovava insieme all’attaccante. Il calciatore dell’Empoli è stato coinvolto in un altro incidente stradale a Empoli il 20 febbraio, peraltro molto simile, nel quale il suo suv era andato a schiantarsi contro due auto in sosta.

A DISTANZA DI 1 ANNO DAL SUO RITIRO DAL CALCIO, PEPITO ROSSI È PRONTO A RITORNARE IN CAMPO CON LA MAGLIA DEL VILLAREAL IN UN TORNEO DI CALCIO A 7