Gazzetta: “Rinnovo automatico Bonaventura? Le presenze contano solo se gioca più di 45 minuti”

Oggi ci sarà il test decisivo per capire le condizioni di Giacomo Bonaventura, ma Italiano vorrebbe rischiarlo per la gara di domani di Conference League. Intanto, tiene banco ancora la questione rinnovo. Il calciatore ha una clausola chiara: al 70% delle gare disputate scatta il rinnovo automatico. C’è però un altro dettaglio su questo accordo. Infatti Bonaventura deve disputare almeno 45 minuti, altrimenti la presenza non conta per l’accordo.

Ad oggi sono 40 le presenze del centrocampista, 35 quelle che superano i 45 minuti. Per arrivare alla clausola, l’ex Milan dovrà disputare 40 presenze. In caso di finale sarebbero 41. Ovviamente l’accordo sarà trattabile a fine stagione, dove le parti si incontreranno per capire la situazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

